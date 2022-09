Dimitri Vegas & Like Mike lanceren WK-supporterslied ‘BELIEVE’

De WK-gekte is officieel uit de startblokken geschoten. Het wereldberoemde DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike viert dat door op 23 september hun eigen supporterslied voor de Rode Duivels uit te brengen: ‘BELIEVE’. Dat doen ze in samenwerking met Jupiler. Hun anthem kadert in een bredere ‘BELIEVE’-supporterscampagne die de fans van de Rode Duivels tijdens de voetbalwedstrijden wil verenigen. Vegas & Mike: «Voetbal is emotie.»

Niemand meer geschikt om de Belgische trots te weerspiegelen dan het DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Hun nummer moet fans door de slopende spanning van de voetbalmatches van het WK loodsen. Want voetbal is emotie, weten ook Dimitri Vegas & Like Mike. Zij sampelden zingende supporters in Belgische voetbalstadions in hun WK-anthem om dat spectrum aan emoties te weerspiegelen.

«Dat maakt het lied heel herkenbaar en meeslepend. Dat bleek al toen we een sneakpeak van het nummer speelden op Tomorrowland. Met ‘BELIEVE’ staan we allemaal achter ons nationale elftal en geloven we in hun overwinning», aldus Dimitri Vegas & Like Mike.

Geloven in Duivels

Het is niet de eerste keer dat Jupiler zich schaart achter de Rode Duivels. Tijdens het EK in 2021 kwamen ze met rood Jupiler-bier op de proppen en voor het WK in 2018 veranderde Jupiler even zijn naam naar Belgium. Met het nummer ‘BELIEVE’ heeft Jupiler ook de slogan van zijn nationale campagne voor 2022 klaar.

Het supporterslied ‘BELIEVE’ van Dimitri Vegas & Like Mike x Sound of Legend is vanaf 23 september te beluisteren op alle streamingplatforms. Pre-saven kan via: believe.smashthehouse.com/