Diehardfan laat gigantische tatoeage van Laura Tesoro zetten: «Dit is te gek!» (foto)

Sommige mensen kijken zo hard op naar hun idool dat ze iets extra doen om hem of haar te eren. Zo heeft ene kim zoveel bewondering voor Laura Tesoro dat ze een tatoeage van Laura’s gezicht op haar arm liet zetten.

Reactie van Laura

Ze deelde een foto van het mooie resultaat op Instagram. «Laura, bedankt voor elke keer de energie en power. En bedankt Tattoo Bast-et voor dit prachtige werk», schrijft ze erbij. Maar niet alleen zij is enthousiast over de tatoeage, ook de 25-jarige zangeres zelf is aangenaam verrast. «Dit is te gek», klinkt het op Instagram.