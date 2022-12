Deze radiostemmen presenteren dit jaar De Warmste Week

Vanaf maandag 19 december maken de vier presentatoren zes dagen lang non-stop radio op Studio Brussel, MNM en VRT MAX. Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch, Eva De Roo en Sander Gillis presenteren, leven en slapen samen in Het Warmste Huis in het stadspark van Hasselt. Ze praten er met actievoerders en draaien platen die zijn aangevraagd via de website. Er wordt ook een resem artiesten verwacht, zoals onder andere Oscar and the Wolf, Regi, Niels Destadsbader, Bart Peeters, Ilsen & Verhulst, Bazart, Metejoor en Black Box Revelation.

Warmathons doorheen Vlaanderen

De hele week zal het VRT-aanbod in het teken staan van de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen, met ook vijf Warmathons (in Brugge, Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven), Tournée Héritier op Ketnet en het Eén-programma ‘Vlammen tegen kansarmoede’ met Kristel Verbeke.

Siska Schoeters blikt elke avond rond 22.15 uur samen met een centrale gast terug op de mooiste momenten bij de radio in Hasselt, de Warmathons, Tournée Héritier en de uitgestuurde reporters Robin Keyaert en Joris Brys.

Om de projecten van De Warmste Week te steunen richtte VRT het DWW-fonds op bij de Koning Boudewijnstichting.

De actie koos vorig jaar voor een nieuwe koers, met één thema en met een fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Dat resulteerde toen in 3.203.455 euro, bestemd voor 200 geselecteerde projecten rond het thema «kunnen zijn wie je bent».