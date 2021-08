Deze olympisch kampioen doet mee aan ‘Dancing with the Stars’

Turnster Nina Derwael (21), olympisch kampioene in Tokio, zal dit najaar deelnemen aan het tv-programma «Dancing with the Stars» op Play4. Dat heeft de zender bekendgemaakt bij de presentatie van de najaarsprogrammatie.

Derwael won tijdens de Spelen in Tokio een gouden medaille aan de brug met ongelijke leggers. «De vraag om deel te nemen aan de danswedstrijd was al aan Nina gesteld voor ze die medaille won. Maar we dachten wel dat het kon gebeuren», zegt Annick Bongers, programmadirecteur van de Play-zenders. «Het zal spectaculair zijn om haar te zien dansen.»

Wanneer het programma precies te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Nina Derwael krijgt al zeker concurrentie van Maksim Stojanac, acteur in de populaire jeugdreeks #LikeMe. Andere deelnemers maakt de zender later pas bekend. De vorige edities van «Dancing with the Stars» werden gewonnen door Julie Vermeire en James Cooke. Vorig jaar was het programma door de coronacrisis niet te zien.

Comeback Lieven Scheire

«Dancing with the Stars» is niet het enige succesnummer dat in de komende maanden een vervolg krijgt op de Play-zenders, die eigendom zijn van Telenet. «De Rechtbank» is al aan zijn elfde seizoen toe, de talkshow «De Cooke & Verhulst Show» keert terug, net als «Temptation Island» - met «machtigere» singles die koppels naar huis kunnen sturen - en «Bake off Vlaanderen». De BV-quiz «De Slimste Mens ter Wereld» krijgt een negentiende jaargang en Play4 haalt de wetenschapspanelshow «Scheire en de Schepping» na zeven jaar vanonder het stof voor een vierde seizoen.

Jani en Otto-Jan

Maar er zijn ook nieuwe dingen. Zo brengt Play4 «Klopjacht» naar Vlaanderen, een programma waarin twaalf onbekende Vlamingen zich zeventien dagen proberen te verbergen. Een speciaal voor het programma opgericht opsporingsteam onder leiding van een topspeurder van de Federale Gerechtelijke Politie tracht hen te vinden. In Nederland loopt het programma al enkele jaren onder de naam «Hunted».

Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis werken dan weer aan een programma waarbij ze op een Grieks eiland bekende Vlamingen op bezoek krijgen. Ze weten op voorhand niet wie dat zullen zijn.

Met «Grond» van regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans brengt Play4 ook fictie. Bijzonder is dat de reeks eerst op een «open» zender komt, en pas zes maanden later op de betalende streamingdienst Streamz. Internationaal heeft Netflix de uitzendrechten in handen.

Jongeren

Voor jongeren komt er een nieuwe fictiereeks «Panna» op het streamingplatform GoPlay. Die moet de opvolger worden van het succesvolle «wtFOCK». De reeks bestaat uit korte clipjes met verschillende verhaallijnen. Centraal staan meisjes die zich staande proberen te houden in het door jongens gedomineerde straatvoetbal.

Zulke reeksen, die gericht zijn op een jong doelpubliek, zijn populair bij (online)adverteerders. «’Panna’ was een paar maanden geleden direct uitverkocht», zegt Bongers. «We laten in zulke reeksen bewust slechts een beperkt aantal merken toe, het moet helemaal kloppen met de inhoud: jongeren mogen niet het gevoel hebben dat het gesponsord is. We waken daar heel hard over.»