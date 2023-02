Deze landen scoren het hoogst qua gemiddelde penislengte, maar België staat niet bovenaan...

Of de grootte van de penis ertoe doet, laten we even in het midden. Wat wél zeker is, is dat de gemiddelde penislengte in Ecuador veel hoger ligt dan pakweg in Cambodja. Online apotheek From Mars maakte een overzicht van 87 landen wereldwijd. En ook België vinden we terug in dat lijstje.

Kampioenen

Laat ons beginnen met de grootste jongens. Ecuador voert het lijstje aan en steekt er met een gemiddelde penislengte (in erectie) van 17,61 cm met kop en schouders bovenuit. Daarna volgen Kameroen (16,67 cm), Bolivia (16,51 cm), Soedan (16,47 cm) en Haïti (16,01 cm). Op plaats 7 pronken onze noorderburen, die daarbeneden 15,87 cm meten in opgewonden toestand.

Middenmoot

Ook Frankrijk (15,74 cm), Italië (15,35 cm) en Zweden (15,08 cm) doen het lang niet slecht. En niet veel verder, op plaats 34, stoten we op ons land. Jawel, Belgische jongeheren meten in stijve toestand gemiddeld zo’n 14,77 cm. Daarmee mogen we ons een goede middenmoot noemen, net nog in de linkerkolom.

Onderaan in het klassement

In de rechterkolom komen we dan weer Zwitserland (14,35 cm), Spanje (13,85 cm), Verenigde Staten (13,58 cm), China (13,07 cm) en Ierland (12,78 cm) tegen. Onderaan, ten slotte, trekken De Filipijnen (10,85 cm), Myanmar (10,70 cm) en Cambodja (10,04 cm) aan het kortste eind.