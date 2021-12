Deze ‘K2 zoekt K3’-deelnemer brengt eigen single uit - en die klinkt heel verrassend: «Heb me vocaal uitgeleefd» (video)

Hoewel de Nederlandse Julia Boschman uiteindelijk met de eindzege is gaan lopen bij ‘K2 zoekt K3’ en nu volwaardig deel uitmaakt van de meidengroep, kan de liedjeswedstrijd voor de andere deelnemers ook deuren openen. En daarvoor hoef je zelfs geen finalist te zijn, want deelneemster Babette brengt een eigen single uit. En die klinkt behoorlijk verrassend.

Amy, Celester, Diede en Julia: dat waren de vier ultieme kanshebbers om het nieuwe K3’tje te worden. Uiteindelijk mocht die laatste zich in het befaamde regenboogjurkje hijsen, maar Julia’s stem zal misschien niet de enige zijn die de komende jaren op onze trommelvliezen wordt afgevuurd. ‘K2 zoekt K3'-deelneemster Babette, die uiteindelijk strandde in het bootcamp, brengt namelijk een eigen single uit. Dat laat de Nederlandse blondine weten op sociale media.

Mariah Carey van de Lage Landen

Maar oh verrassing: ‘What About Sunday’, de titel van Babettes eerste single, ligt niét in de lijn van het standaard K3-nummer. De 22-jarige blondine ontpopt zich tot een soort Mariah Carey van de Lage Landen, inclusief gospelkoor, ultrahoge noten en kerstachtige percussie. Babette vertelt zelf over de geboorte van het nummer op haar Instagram. «Toen ik thuiskwam van de K3-bootcamp, had ik iets nodig om de draad weer op te pakken. Iets om weer terug te komen bij mezelf, maar ik wist niet goed wat», schrijft ze. «Een paar heel lieve dierbaren hebben me toen regelrecht de studio ingetrokken en daar kwam ‘What About Sunday’ tot stand. Het was geweldig om te doen, ik heb me vocaal helemaal uitgeleefd.»

Buiten een feelgood-song met een kerstsausje schotelt Babette ons binnenkort misschien wel een rapnummer voor, of - wie weet - een rockklassieker in wording. «Ik heb heel veel zin om de komende tijd verschillende muziekstijlen te gaan uitproberen», zegt ze. «En what a feeling om de laatste maand van dit jaar te starten. Ik ben zo mega dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen om te ontwikkelen.»