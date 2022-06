Deze actrice werd verkozen tot mooiste vrouw van Nederland: «Een enorme eer!» (foto)

Abbey Hoes! De knappe brunette telt 28 lentes en is onder meer bekend van de dramafilm ‘De ontsnapping’, het televisieprogramma ‘De Verraders’, en de dramaserie ‘Dertigers’. Ze won twee keer een Gouden Kalf, voor haar rol in de televisieserie ‘Petticoat’ (2017) en de dramaserie ‘Nena’ (2014).

Eindelijk prijs

Abbey pronkt al sinds 2016 in de top 30 van de FHM500, maar dit jaar was het dus prijs voor haar. Ze volgt daarmee Monica Geuze (2021), Sylvana IJsselmuiden (2020), en Jessie Jazz Vuijk (2019) op. «Ik vind het een enorme eer dat ik tussen zulke mooie, maar vooral leuke vrouwen mag staan», reageert ze in het blad op haar overwinning.

Overige prijzen

Naast de hoofdprijs werden er nog drie andere awards uitgereikt. De All Time Favorite Award ging dit jaar naar actrice en model Kim Feenstra (36), Marijn Kuipers (21) kroonde zich tot Social Media Queen, en schaatsster Irene Schouten (29) mag zich de Mooiste Sportvrouw van het jaar noemen.

Kim Feenstra (All Time Favorite):

Marijn Kuipers (Social Media Queen):

Irene Schouten (Mooiste Sportvrouw):