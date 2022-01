‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme openhartig: «Ik heb vroeger heel veel onenightstands gehad»

Actrice Evelien Van Hamme praat in een interview openhartig over haar liefdesleven. «Na mijn relaties van de voorbije jaren weet ik pas echt wat fijne seks is», klinkt het.

Evelien Van Hamme kennen we vooral door haar rol als de bedrogen echtgenote Tinne Dejaeghere in de Vlaamse fictiereeks ‘Dertigers’. In het echte leven is ze single. Onenightstands zijn echter niets voor haar, al was dat in haar studentenjaren wel anders. «Seks is een héél belangrijk onderdeel van mijn leven, alleen heb ik het soms te weinig (lacht). Ik heb heel veel onenightstands - en een heel actief seksleven tout court - gehad toen ik een twintiger was. Maar na mijn relaties van de voorbije jaren weet ik pas echt wat fijne seks is: seks met een connectie staat zo ver boven een snelle wip... Dus rest mij alleen nog te wachten tot ik nog eens zo’n klik heb», vertelt ze in Humo.

Bindingsangst

De 39-jarige actrice is bewust kinderloos. Dat in combinatie met het feit dat ze single is, zorgt soms voor lastige vragen. «Onlangs was het aan de kersttafel weer van dat: ‘Heb je nog altijd geen lief? Hoe komt dat toch?’ Ik weet het niet! Ik zou nochtans graag een partner hebben, ik mis de intimiteit en het samenzijn. Het ideaal blijft huisje-tuintje-boompje, maar ik kreeg lang oprispingen van die uitdrukking (lachje). Ik heb ook wel last van bindingsangst gehad. Het moet juist zitten voor ik mezelf aan iemand geef, maar ik word niet zo snel verliefd. En als ik verliefd ben, kan ik die liefde moeilijk loslaten. Daarom duurt een relatie bij mij altijd veel langer dan bij de gemiddelde mens. Na het einde van mijn vorige relatie dacht ik pas na drie jaar: oké, misschien wil ik graag weer iemand leren kennen», klinkt het.

Slechtste liefdeservaring

Ze legt uit dat vier à vijf mannen bepalend zijn geweest in haar liefdesleven. Eén daarvan had op haar een negatieve impact. «Dat was een relatie rond mijn 18de. Die moest geheim blijven voor zijn vrienden en familie, terwijl wij op dat moment wel al twee jaar seks hadden. Dat heeft mijn zelfvertrouwen een enorme knauw gegeven. Maar goed, ik ben een sterke persoonlijkheid: ik ben daar beter uit gekomen», besluit ze.