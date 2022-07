Derde personage verlaat ‘Sex Education’ voor het nieuwe seizoen

Wanneer het vierde seizoen van de populaire Netflix-reeks ‘Sex Education’ precies verschijnt, weten we helaas nog niet. Jammer genoeg zullen we het in ieder geval met een aantal personages minder moeten doen. Eerder werd al bekend dat Simone Ashley oftwel Olivia en Patricia Allison oftewel Ola niet zullen terugkeren in de reeks, en nu wordt daar nog een derde naam aan toegevoegd.

Hoewel ze zonder twijfel het favoriete personage van heel wat kijkers was, heeft Tanya Reynolds, die Lily speelt in de serie, laten weten dat ze niet te zien zal zijn in het vierde seizoen.

Reden voor vertrek onduidelijk

Wat de precieze reden is voor Reynolds’ vertrek uit ‘Sex Education’, is niet geweten. Er doen geruchten de ronde dat haar vertrek iets te maken zou hebben met het feit dat Ola niet langer zal meespelen in de serie, maar dat werd niet bevestigd. Aan LADBible vertelde Reynolds wel het volgende: «Ik ben er zeker van dat het nieuwe seizoen even goed zal worden als de vorige. Het wordt geweldig. Er zullen een hoop nieuwe personages zijn en mensen zullen die goeie ouwe Lil snel vergeten.» Welke nieuwe personages hun intrede zullen maken in de serie, blijft een verrassing.