Dennis uit ‘Blind Getrouwd’ deelt foto met vriendin: «Blij dat je zo vlug iemand gevonden hebt»

Enkele maanden geleden zagen we in ‘Blind Getrouwd’ hoe Dennis aan Nathalie gekoppeld werd. Het klikte wel tussen de twee, maar een relatie zat er nooit echt in. Hun avontuur stopte dan ook bij het beslissingsmoment.

Vakantiefoto

Een tijdje later leerde Dennis dan toch iemand kennen, en deze keer was het wél prijs. Eind mei liet hij op Instagram weten dat hij al enkele weken een relatie had. Hij deelde een foto van zijn vriendin, maar die was redelijk onduidelijk. Intussen zijn de twee nog steeds gelukkig samen en krijgen we zijn vriendin dan toch te zien. De 34-jarige commercieel afgevaardigde bij basketbalploeg Leuven Bears deelde enkele foto’s van hun tweetjes op vakantie in Frankrijk.

Positieve reacties

Zijn volgers zijn alvast erg blij voor hen. «Jullie zien er goed uit! Geniet ervan!», «Stralend koppel! Blij dat je zo vlug iemand gevonden hebt. Je verdient het», en «Leuk dat die dame je wel accepteert zoals je bent», klinkt het onder meer in de reacties.