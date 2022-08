Demi Moore verbaast volgers in bikini: «Hoe is het mogelijk dat jij 59 bent?!» (foto)

De Amerikaanse actrice Demi Moore heeft een vakantiefoto gedeeld die heel wat monden doet openvallen. Ze toont immers haar lichaam in bikini en heel wat mensen vinden het straf dat ze nog steeds zo’n mooi figuur heeft.

Demi Moore geniet momenteel van een welverdiende vakantie aan de Middellandse Zee. De actrice uit topfilms zoals ‘G.I. Jane’ en ‘Ghost’ mag in november 60 kaarsjes uitblazen, maar bewijst met een bikinifoto op Instagram dat je er ook op die leeftijd nog eeuwig jong kan uitzien. «Genieten van de zomer», schrijft ze erbij.

Inspiratie

Haar volgers kunnen hun ogen amper geloven. «Tijdloze schoonheid», «Wat is je geheim?», «Dat is niet het lichaam van een 59-jarige vrouw», «Onvoorstelbaar! Ze wordt gewoonweg niet ouder», «Je bent een ware inspiratie», en «Prachtig en een mooie lach», is slechts een greep uit de vele positieve reacties.