Demi Moore (58) verbaast volgers met bikinifoto: «Je hebt het lichaam van een 25-jarige!»

Demi Moore deelde een foto waarop ze in een gestreepte bikini springt op een boot. «Een laatste vreugdesprong voordat we de herfst in duiken», schrijft ze erbij.

Bewondering

Op haar 58ste is de mama van drie nog steeds de lenigheid zelve, en daar krijgt ze van haar volgers heel wat bewondering voor. «Wow, je ziet er fantastisch uit», «Oh mijn God, je hebt het lichaam van een 25-jarige», en «Zo knap! Ik ben 41 en zie er veel minder goed uit hoewel ik mijn best doe om fit te blijven. Doe zo voort», lezen we onder meer in de reacties.