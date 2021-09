Demi Lovato zag “een prachtige ufo” en brengt een documentaire uit over aliens

Popartiest Demi Lovato had een ontmoeting met een “prachtige en ongelofelijke” ufo in de vorm van een “vliegende blauwe bol”. Lovato was zo geraakt door het voorval dat die een vierdelige documentaire zal wijden aan buitenaards leven.

Het heelal is oneindig en fascinerend. Het idee dat er buitenaardse wezens ronddwalen, gaat al eeuwen mee en ook wetenschappers zoeken naar planeten waar leven mogelijk zou zijn. Tot op vandaag is er nog geen bewijs voor aliens gevonden, maar Lovato beweert alvast dat die in aanraking kwam met zo’n wezen in het nationaal park Joshua Tree in Californië.

In een interview met E ! News zei Lovato dat die in de woestijn van Joshua Tree “een blauwe bol zag zo’n 15 meter verder, misschien zelfs minder. Het vloog ongeveer 3 à 4 meter boven de grond, en het hield een soort afstand tegenover mij.”

Een lichtgevend vraagteken

De ex-Disneyster zegt dat die altijd al het gevoel had dat er buitenaards leven was, maar dat hun realiteit nu voorgoed veranderd is: “Het was een prachtige en ongelofelijke ervaring die de manier waarop ik naar de wereld keek voorgoed veranderde.”

Lovato zag ook in het verleden al “een enorm licht in de vorm van een vraagteken” opduiken in de hemel. Aanleiding genoeg om een documentaire uit te brengen met de titel ‘Unidentified’, ofwel ‘Niet gedefinieerd’, over aliens en buitenaards leven. In vier afleveringen ontmoet de Amerikaanse ster samen met hun zus en vriend mensen die ontvoerd werden door aliens en andere getuigen van buitenaards leven. Momenteel verschijnt de documentaire helaas enkel in de Verenigde Staten.