Demi Lovato daagt Instagram uit met foto in bad: «Hoe kan je zo mooi zijn?!»

Volgende week brengt Demi Lovato een nieuwe single uit. Om die in de kijker te zetten, dropte de ster een opvallende foto op Instagram. «Mijn mond viel gewoonweg open», klinkt het in de reacties.

Nog acht dagen slapen en ‘Skin of My Teeth’ wordt gelanceerd. De fans van Demi Lovato kunnen al een tijdje niet wachten om het splinternieuwe nummer eindelijk te kunnen beluisteren.

Borsten (een beetje) gecensureerd

De 29-jarige artiest, die zich sinds vorig jaar identificeert als non-binair, vestigde de aandacht op de nieuwe track door gewaagd te poseren in bad. «Wow, mijn mond viel gewoonweg open», «Je bent zo sexy», «Hoe kan je zo mooi zijn?!», «Oh mijn God, prachtig», en «Ik kijk hier zo hard naar uit», wordt er gereageerd. Al was niet iedereen even enthousiast. «Ik begrijp dit niet. Waarom objectiveer je je lichaam?», lezen we ook.