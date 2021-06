Deborah uit ‘Temptation Island’ deelt badpakfoto: «Dat zou ik vroeger nooit gedurfd hebben» (foto)

Waar is de tijd dat Deborah en Tim nog een koppel waren en hun relatie testten op ‘Temptation Island’? Wel, dat is drie jaar geleden. Tim verloor toen al haar vertrouwen toen hij bezweek voor de charmes van Cherish. Een tijdje later gingen ze definitief uit elkaar.

Zelfzekerder

Vandaag deelde Deborah een openhartig Instagrambericht, vergezeld van een badpakfoto. Ze werkt hard aan haar lichaam, maar ze is enorm perfectionistisch. Daardoor durfde ze vroeger haar lichaam niet tonen, zo legt ze uit. «Vroeger zou ik nooit een foto online durven gezet hebben in mijn badpak. Ik ben verre van perfect en nog niet eens aan mijn streefdoel. Toch wil ik graag mijn coaches bedanken om in mij te geloven toen ik hun detoxkuur gevolgd heb en dat ze mij op de dag van vandaag nog steeds opvolgen en steunen. Ik voel mij goed in mijn vel, ben blij met wie ik ben en hoe ik eruitzie. Ook aan mijn volgers wil ik meegeven dat je alles kan bereiken zolang je maar in jezelf gelooft en tevreden bent met wie je bent!», klinkt het.