De vijf beste films met muziek van Vangelis

Vangelis, de Griekse componist en muzikant, is op 79-jarige leeftijd overleden. Vangelis, geboren als Evángelos Odysséas Papathanassíou in 1943, won een Oscar voor zijn soundtrack van ‘Chariots of Fire’ uit 1981. Ook zijn partituur voor ‘Blade Runner’, waar robots en mensen ongemakkelijk naast elkaar leven, werd zeer beroemd door het gebruik van lange, kwaadaardige synthesizernoten. Ook saxofoons en weelderige passages versterken de aangrijpende momenten van de film. Later in het decennium werkte hij aan het Palme d'Or-winnende politieke drama ‘Missing’, met Jack Lemmon in de hoofdrol, ‘The Bounty’ met Mel Gibson en Anthony Hopkins en ‘Francesco’ met Mickey Rourke. En daarna werkte hij opnieuw samen met de ‘Blade Runner’-regisseur, Ridley Scott, aan de film ‘1492: Conquest of Paradise’. En in de jaren '90 verzorgde hij de soundtrack voor Roman Polanski's ‘Bitter Moon’ en documentaires van Jacques Cousteau. Ter ere van Vangelis maakten wij een selectie van de beste filmmuziek van zijn hand!

