De Avonturen van Urbanus stoppen na 40 jaar: «Tijd om proper afscheid te nemen»

Na 40 jaar en bijna 200 strips, zetten Urbanus en tekenaar Willy Linthout een punt achter hun populaire stripreeks, De Avonturen van Urbanus. «Dit was een belangrijk hoofdstuk in ons leven, maar het is tijd om proper afscheid te nemen», zegt het duo.

Urbanus kondigde, volledig in zijn eigen stijl, het nakende afscheid van de familiestrip aan. «In tegenstelling tot Wouter Beke, heb ik mijn dochter niet meegenomen», begon Urbanus, die in de toekomst wel nog liedjes zal maken en zal optreden. «Ik word 73. Mijn geheugen is als een zitbank met 5 oude vrouwtjes, als er een nieuwe bij komt zitten, valt er eentje af ook.»

De verkoop van strips daalt wat in het algemeen (ongeveer 1 procent per jaar), al is dat zeker geen reden om ermee te stoppen. «Toch is dit een ramp voor de uitgever», grapt Urbanus nog.

Allerlaatste avontuur

In oktober ligt album 200 (’Het laatste avontuur’) in de winkels. «Maar daarna hebben onze lezers nog recht op één allerlaatste avontuur.» Album 201 (’Het allerlaatste avontuur’) zal iets later verschijnen, en daarmee trekken Willy Linthout en Urbanus een definitieve streep onder hun jarenlange samenwerking.

Linthout en Urbanus bedanken nadrukkelijk «al hun stripfans om al die jaren onze albums te lezen. Wij hopen dat ze er evenveel plezier aan hebben beleefd als wijzelf». Wie de volledige collectie strips in zijn boekenkast wil zetten, kan vanaf juni intekenen op een crowdfunding actie.