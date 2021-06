Davy uit ‘Blind Getrouwd’ toont EINDELIJK zijn vriendin (foto)

Raakvlakken

Hij is sinds kort samen met Julie, een juriste uit Gent. Momenteel trekt het paar rond in Zweden. «We zijn nu inderdaad drie weken in Zweden en daarna staan nog wat reisjes gepland. Ook zij reist heel graag, bij voorkeur avontuurlijk. De perfecte match dus. Ze is sportief en ook op het vlak van muziek, mijn grote passie, klopt het plaatje. Bovendien gaat ze geregeld naar festivals en concerten. We tillen elkaar naar een hoger niveau», vertelde hij eerder in Het Nieuwsblad.