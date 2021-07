David uit ‘Boer zkt Vrouw’ niet meer samen met vriendin: «Daar had ik beter mee gewacht»

David Franssens, die vorig jaar meedeed aan ‘Boer zkt Vrouw’, is opnieuw single. Hij was na het programma vier maanden samen met een verpleegster, maar het sprookje is alweer uit.

David koos in ‘Boer zkt Vrouw’ uiteindelijk voor Sarah, maar na hun verblijf in Cap Gris Nez besefte David dat hij niet verliefd genoeg was om een relatie op verder te bouwen.

Veelbelovend

Niet lang daarna leerde de 37-jarige perenboer uit Sint-Gillis-Waas via sociale media verpleegster Lieselot kennen. Het was meteen dikke liefde. «Van beide kanten was er meteen een klik. Daar ben ik heel blij om. Vooral omdat ik me zo geweldig voel bij Lieselot, we kunnen goed praten en er is een wederzijdse aantrekkingskracht. Onze toekomst ziet er rooskleurig uit. Ik maak dan ook bewust veel tijd vrij om haar beter te leren kennen. Ik wil er echt voor gaan. We zijn al volop aan het plannen om de feestdagen samen te vieren. Met mijn kinderen erbij», vertelde hij in december van vorig jaar in Dag Allemaal.

Geen klik

Ze vormden vier maanden lang een koppel, maar intussen is het over & out. «Na de opnames van ‘Boer zkt Vrouw’ leerde ik haar kennen via sociale media. Omdat ze niet veraf woonde, spraken we snel af. De vonk sloeg over en ik zag het rooskleurig in, maar na vier maanden was het voorbij. Als je elkaar beter leert kennen, kan je soms alleen maar vaststellen dat het toch niet helemaal klikt», legt hij uit in Story.

Kinderen voorstellen

Een exacte reden van de breuk geeft David niet mee, maar achteraf bekeken had hij liever langer gewacht met zijn ex voor te stellen aan zijn kinderen. «Mijn ex-vriendin had mijn kinderen al gezien en die band was vrij goed. Toch wacht je in een ideale situatie beter tot je zeker bent van je stuk om je nieuwe partner aan je kinderen voor te stellen. Anderzijds had ik dan wel verstoppertje moeten spelen, want in mijn beperkte vrije tijd zijn mijn kinderen bij mij», klinkt het.

Adempauze

David wil het nu op liefdesvlak rustiger aan doen. «Ik geloof nog in de liefde, maar voorlopig hou ik het liever rustig. Als je op tv bent geweest, sta je meer in de belangstelling, maar voor mij even geen dates. Ik ben gelukkig in mijn job en met mijn kinderen. De voorbije maanden had ik het ontzettend druk met de perenbloei en dan sta ik sowieso weigerachtig tegenover nieuwe contacten. In de zomer heb ik het rustiger en dan wil ik wel meer onder de mensen komen», luidt het.

Geen rancune

Contact met de finalisten Sarah en Rebecca heeft hij niet meer. «Kort na het programma heb ik nog met hen afgesproken, maar het is moeilijk om een vriendschap op te bouwen in combinatie met een zaak en de zorg voor de kinderen. Maar als ik hen morgen tegen het lijf loop, gaan we zeker kameraadschappelijk met elkaar om. Er is geen rancune, we liken elkaar regelmatig op sociale media. Ik ben wel blij dat ik vorig jaar heb deelgenomen, want blind voor iemand kiezen zoals de bedoeling is in het nieuwe seizoen, zou ik moeilijk vinden. Het lijkt me op voorhand al een gemiste kans, maar ik wens alle boeren veel succes toe», besluit hij.