David Schwimmer reageert op geruchten over relatie met Jennifer Aniston

Fans van de knipperlichtrelatie tussen Ross en Rachel uit de populaire sitcom ‘Friends’ zijn dolgelukkig nu de geruchten de ronde doen dat acteur David Schwimmer en Jennifer Aniston ook in het echte leven een relatie zouden hebben. Een bron vertelde aan het magazine Closer dat de twee veel tijd met elkaar doorbrachtten nadat de ‘Friends’-reünie oude gevoelens zou hebben opgerakeld. In de speciale aflevering gaven de twee acteurs immers toe een enorme crush op elkaar te hebben gehad.

De vreugde van de ‘Ross en Rachel’-fans is echter van korte duur, want intussen heeft David Schwimmer officieel gereageerd op de roddels. Volgens de 54-jarige Amerikaan zijn hij en Aniston toch gewoon vrienden, verklaarde een woordvoerder van Schwimmer aan The Sun. In de geruchten dat de twee aan het daten zijn zit dus «geen waarheid», klinkt het kort.