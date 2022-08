Das Boot-regisseur Wolfgang Petersen overleden

Wolfgang Petersen, die de bekende en veelgeprezen Duitstalige film Das Boot regisseerde, is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn dood werd dinsdagavond bekendgemaakt door zijn productiemaatschappij. Hij stierf aan alvleesklierkanker omringd door zijn familie in zijn huis in Brentwood, een deel van Los Angeles.

Das Boot is een oorlogsfilm uit 1981, die genomineerd werd voor zes Oscars, waaronder die voor Beste Regie en Beste bewerkte scenario. Het scenario is gebaseerd op de roman Das Boot uit 1973 van de Duitse auteur Lothar-Günther Buchheim. Door de verfilming werd de roman in heel West-Duitsland bekend.

United Archives

Hollywood-figuur

Petersen regisseerde eveneens een aantal Hollywood-films, zoals Enemy Mine (1985), In the Line of Fire (1993) met Clint Eastwood en Outbreak (1995) met Dustin Hoffman. In andere films werkte hij samen met Hollywood-legendes zoals Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt en Glenn Close.

Close, die meespeelde in Petersens ‘Air Force One’ reageert in een statement op zijn overlijden: «Ik heb nog steeds bijzondere herinneringen aan Air Force One. Hoewel het script ongelofelijk intens was, herinner ik me veel gelach, zeker tijdens de scènes aan de grote tafel in de oorlogskamer. [...] Ik herinner me Wolfgang als een man vol joie de vivre, die het ding deed dat hij het liefst van al deed.»

Petersen stierf in de armen van zijn echtgenote Maria Antoinette, met wie hij vijftig jaar getrouwd was. Hij laat zijn vrouw, zoon en twee kleinkinderen na.