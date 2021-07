Dansende Thibaut Courtois zet de bloemetjes buiten met vriendin op Ibiza (video)

Na de teleurstellende uitschakeling van de Rode Duivels op het EK voetbal, vertrokken veel spelers meteen op vakantie om de batterijen op te laden voor het nieuwe seizoen. Zo ook doelman Thibaut Courtois, die met zijn nieuwe vriendin Mishel Gerzig, een Israëlisch model, geniet van de zon op Ibiza.

Courtois heeft het duidelijk naar zijn zin, zo zien we op een TikTok-filmpje. Een andere vakantieganger kon op beeld vastleggen hoe de Real Madrid-keeper zich amuseert in de Spaanse zee. Of zijn dansmoves even hard in de smaak vallen als zijn keeperskunsten, laten we aan jullie oordeel over.