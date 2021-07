‘Danni Lowinski’- en ‘Aspe’-acteur overleden

Michel Van Dousselaere leed al sinds 2014 aan een zeldzame vorm van dementie, afasie. Dat is een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast en waardoor hij ook fysiek achteruitging. De acteur verloor letterlijk zijn woorden.

Van Dousselaere verdween door zijn ziekte uit het publieke leven. Twee jaar geleden nam hij afscheid van het publiek in de Antwerpse Roma. De acteur was naast op de theaterplanken ook op televisie te zien, onder andere in ‘Danni Lowinski’, ‘Aspe’, maar ook in ‘Vermist’ en Het Goddelijke Monster’. Hij was bovendien ook regisseur.