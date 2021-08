Dankzij deze codes kan je alle films en series op Netflix bekijken

Van spirituele dramafilms tot wat de streamingdienst culthorror noemt: Netflix deelt al zijn films, series en documentaires op in tientallen al dan niet honderden verschillende specifieke categorieën. Vervolgens beslist het algoritme welke selecties je voorgeschoteld krijgt. Maar wat nu als je zelf trek hebt in een specifiek genre en het algoritme je voor de zoveelste keer dezelfde originals van Netflix zelf door de strot duwt?

‘Geheime’ codes

Dan kan je de regie in eigen handen nemen. Als je zin hebt in een specifiek genre of type film of serie, dan zijn daar namelijk ‘geheime’ codes voor. Je hebt ze in de afgelopen jaren vast al wel eens op sociale media voorbij zien komen. Onlangs is de lijst echter weer geüpdatet. Sterker nog, er is een speciale website voor, die ze verzamelt.

Zo werkt het

Het gaat als volgt in zijn werk. Stel je hebt zin in anderstalige dramafilms, of in een komedie voor tieners. Dan zoek je op die speciale website of in de onderstaande lijst de bijbehorende code op. In het geval van Teen Comedies is dat 3519. Vervolgens plak je in je (mobiele) browser die code in de volgende url: www.netflix.com/browse/genre/CODE.

Bingo! Nu word je door Netflix naar een overzichtsscherm gebracht, waarin alle specifieke films en series binnen het genre in kwestie op een rijtje worden gezet. Vervolgens kan je er een kiezen en direct daar beginnen met streamen, of de film of serie op je televisie opzoeken. Eindelijk een beetje overzicht!

Lijst met categorieën en codes

Hieronder zie je alle hoofdcategorieën van Netflix, met de bijbehorende codes. Voor nog specifiekere en actuelere subcategorieën kan je terecht op deze website, die continu de lijst bijwerken.

- Actie: 1365

- Klassiekers: 31574

- Comedy’s: 6548

- Drama’s: 5763

- Horrorfilms: 8711

- Romantische films: 8883

- Scifi en fantasy: 1492

- Sportfilms: 4370

- Thrillerfilms: 8933

- Documentaires: 6839

- Tienerseries: 60951

- Films voor het hele gezin: 783

- Anime: 7424

- Filmhuisfilms (indie): 7077

- Internationale films: 78367

- Muziek: 1701

- LGBT-films: 5977