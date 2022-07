Dan toch niet met pensioen: Na meer dan 8 jaar keert Camerion Diaz terug naar het grote scherm

Cameron Diaz kondigde in 2018 officieel haar pensioen aan, maar vier jaar later is ze helemaal terug. De 49-jarige actrice, bekend van ‘Charlie’s Angels’, ‘The Holiday’ en ‘There’s Something About Mary’, gaat samen met Jamie Foxx acteren in de actiekomedie ‘Back in Action’, op Netflix. De twee waren in 2014 samen nog te zien in Diaz’ laatste acteerwerk ‘Annie’.

«Jamie, alleen jij kan me opnieuw in actie doen schieten», schreef Diaz op haar Instagramverhaal. «Ik kan niet wachten, het wordt geweldig!», voegde ze er nog aan toe. Ook acteur Jamie Foxx kondigde op geheel eigen wijze de comeback van Cameron Diaz aan, met een opname van een telefoongesprek tussen hem en Diaz over haar terugkeer naar Hollywood.

«Cameron, whaddup», begint Foxx het telefoongesprek. Diaz geeft toe dat ze nogal nerveus is. Daarop verbindt Foxx haar door met Tom Brady, de wereldberoemde American football-speler, die haar moet helpen met haar angstige gevoelens. Brady kondigde tenslotte begin dit jaar eveneens zijn pensioen aan, maar krabbelde al na zes weken terug. «Ik was aan het praten met Jamie en hij zei dat je een paar tips nodig hebt over hoe je jouw pensioen ongedaan kan maken», grapt Brady. «Ik ben daar zelf best goed in.» «Precies wat ik nodig had», antwoordt Diaz.

Comeback

Foxx liet alvast weten dat de productie van ‘Back in Action’ opstart later dit jaar. Seth Gordon (‘Horrible Bosses’) zal regisseren, Brendan O’Brien (‘Neighbors’) buigt zich over het script. De overige details over het comeback-project van Diaz zijn een goed bewaard geheim.

Cameron Diaz laatste acteerwerk op het witte doek dateert van 2014, van de musical ‘Annie’. In 2018 liet ze weten dat ze «officieel» met pensioen ging, om te kunnen focussen op haar persoonlijke leven, haar relaties, familie en vrienden. «Als je een film maakt, ben jij hun eigendom. Je moet twaalf uur per dag, maanden aan een stuk, op set staan. Je hebt tijd voor niets anders. Ik moest opnieuw verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor mijn eigen leven.» Daar komt nu dus weer verandering in.