«Daarom is albumvoorstelling Kanye verplicht nummertje voor Kim Kardashian»

Kris Jenner is tevens de moeder en manager van de Kardashians. Volgens een bron van The Mirror houdt zij werk en privé absoluut niet gescheiden. «Kris eist min of meer dat haar dochters een band houden met hun exen, althans als die exen belangrijk zijn. Dus denk aan Scott Disick en Kanye West, die beide vader zijn van een aantal van Kris' kleinkinderen», klinkt het in The Mirror. «Ze heeft zelfs meerdere pogingen gedaan om zowel het huwelijk van Kourtney als Kim in stand te houden. Vanwege de kinderen, maar ook vanuit zakelijk oogpunt gezien. Het is voor hun merk als familie natuurlijk niet wenselijk dat er met modder gegooid wordt naar exen en dus wil Kris dat plaatje graag zo 'clean' mogelijk houden, zelfs als er sprake van een scheiding is», aldus een bron.