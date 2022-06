Daar zijn ze dan: de reclamefilmpjes op Netflix

De belangrijkste reden waarom we zulke grote fans zijn van streamingdiensten als Netflix, is natuurlijk hun reusachtige aanbod. Dat wisselt eens om de zoveel tijd, maar over het algemeen genomen kan je vaak kijken waar je zin in hebt. Veel meer dan op televisie bijvoorbeeld. Een ander groot verschil met tv is het gebrek aan reclame, maar dat verandert binnenkort wat Netflix betreft.

Het nieuws dat Netflix de afgelopen tijd abonnees is verloren, doet al een tijdje de ronde. Dat betekent uiteraard dat de streamingdienst minder inkomsten heeft en dus op zoek moet naar andere inkomstenbronnen. Er werd al langer gefluisterd dat er een budget-versie van hun abonnement mét reclame op komst zou zijn en dat nieuws is nu ook bevestigd.

Anders dan anders

Al zou die reclame zogenaamd wel anders zijn dan de publiciteit die je gewend bent van tv. Het geheel zou «beter geïntegreerd en minder intrusief» aanvoelen, volgens Netflix. «We zijn in volle discussie met de geïnteresseerde bedrijven. We willen een makkelijke introductie op de markt, waaraan er vervolgens gesleuteld zal worden. Wat we in het begin aanbieden, zal niet hetzelfde zijn als het eindproduct. We willen altijd de controle in handen houden», aldus Ted Sarandos, algemeen directeur bij Netflix. Wanneer het nieuwe abonnement zal worden gelanceerd, is voorlopig nog niet duidelijk.