Daar is ‘ie weer: Barack Obama’s zomerplaylist

Hij mag dan al even geen president van de Verenigde Staten meer zijn, Barack Obama heeft nog altijd een hele schare aanhangers. Op sociale media deelt hij maar al te graag wat hem op dat moment bezighoudt en zijn zomerplaylist is intussen een ware klassieker.

«Nu zoveel mensen zich herenigen met familie en vrienden, hebben we deze zomer heel wat te vieren. Ziehier een lijstje met nummers waar ik de laatste tijd naar luister : een mix van oude en nieuwe muziek, van gekende namen en opkomende artiesten, en nog veel meer...», aldus Obama in zijn tweet.

Kwaliteitslijstje

In totaal staan er 38 nummers op de lijst en zoals beloofd is die erg uiteenlopend. We spotten niet alleen klassiekers als Bob Dylan en Ella Fitzgerald, maar ook nummers waar velen onder ons nog nooit van gehoord hebben. Eén ding is duidelijk, de oud-president heeft smaak en zal deze zomer wellicht een dansje plaatsen. En we hopen alvast dat hij die beelden ook deelt met zijn volgers.