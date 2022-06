CUTE. Ex-Directioner Niall Horan amuseert zich tijdens concert van Harry Styles (video)

Hoog bezoek tijdens het concert van Harry Styles in Wembley Stadium in Londen zondagavond: Niall Horan, ex-bandlid van One Direction, dook onverwachts op in het publiek. Samen met zijn vriendin Amelia Woolley amuseert Horan zich duidelijk tijdens het optreden van zijn ex-collega. Styles is op dit moment op wereldtournee om zijn succesvolle album ‘Harry’s House’ te promoten.