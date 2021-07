‘The Crown’-actrice verzet zich tegen bh: «Het kan me niet schelen als mijn borsten zakken tot mijn navel» (video)

Anderson wil haar borsten laten ademen. Dat bekende ze tijdens een Q&A op Instagram, toen een van haar fans polste naar haar favoriete lockdownoutfit. «Ik draag geen bh meer. Ik kan er echt niet meer tegen», aldus de Britse actrice. «Het spijt me, maar het kan me niet schelen of mijn borsten gaan hangen tot mijn navel. Ik draag geen beha meer. Het is gewoon té ongemakkelijk.»

Op de vraag wat ze dan wel graag draagt, antwooordde Anderson overtuigd dat ze «elke dag een comfortabele zwarte trainingsbroek en een zwarte hoodie zou dragen als ze kon. Ik ben zo lui», besluit de actrice.