Couleur Café doet de Heizel weer daveren

Een stralende zon, good vibes en een diverse line-up: geen betere manier om de festivalzomer in te zetten dan met Couleur Café. Vrijdag beginnen ze er al voor de 31ste keer aan, onder het Atomium in Brussel.

Na twee jaar afwezigheid — veel te lang, als je het ons vraagt — keert Couleur Café op 24, 25 en 26 juni terug naar de Heizelvlakte. Genesteld aan de voet van het Atomium zal het wereldmuziekfestival nog maar eens het fraaie groen van het Ossegempark omtoveren tot een oase met exotische smaken, op tonen die een heerlijk zomergevoel opwekken.

Vibreren op het ritme van de wereld

Wat de line-up betreft, serveert Couleur Café naar aloude gewoonte een cocktail van frisse ontdekkingen en gevestigde waarden, artiesten uit verre windstreken en de Belgische scene. Het urban programma, dat verdeeld wordt over vier podia, zal het publiek in beweging krijgen met een mix van dub, dance, afro-pop, rap, hip-hop en reggae.

De dj’s beschikken met een verbeterde Black Stage over een nieuw speelterrein, terwijl de Dub Stage «groter, zwaarder en feestelijker zal zijn dan ooit tevoren», met onder meer Reggaebus en O.B.F Sound System.

Vrijdag om 16u30 fluit Blackbird Soundsystem op de Dub Stage de festiviteiten op gang. Aan de Brusselaars van Blck Mamba om de Black Stage in te wijden. Ook niet te missen die eerste dag: de legendarische Youssou N’Dour, de Congolese megavedette Fally Ipupa, de Brusselaars Zwangere Guy, Caballero & JeanJass, het jonge Jamaicaanse wonderkind Koffee of Panda Dub, de slotact van die avond.

Op zaterdag zal de onnavolgbare Shaggy de Red Stage in vuur en vlam zetten. Liefhebbers van electro blijven evenmin op hun honger zitten, dankzij optredens van Romare en Carl Craig. Ook vermeldenswaard: het concept Niveau4 is opnieuw van de partij en belooft weer enkele geweldige ontdekkingen. Het brengt jonge talenten van de Belgische rap- en hiphop-scene samen, zoals Rare Akuma, NARKO T, Dushime, Shaka Shams, Stace, Roswein en RonnyHuana. Zij verzorgen de show, terwijl Commander Spoon & Echt de jazzy klanken leveren.

Op zondag staat de Belgische rap centraal met Stikstof. Daarna is het tot groot genoegen van alle aanwezigen de beurt aan Dub Inc, oudgedienden van het festival. Op de Green Stage zal Mr Eazi ongetwijfeld voor explosieve toestanden zorgen met zijn Nigeriaanse afro-pop. Als afsluiter mag de Brusselse dj Lefto Early Bird de festivalgangers tot de vroege uurtjes aan het dansen houden.

Samen tegen verspilling

Couleur Café heeft naast die tientallen live concerten en dj-sets uiteraard nog veel meer te bieden. Het festival omvat onder meer ook allerhande animatie, een chill zone met hangmatten tussen de bomen, dj’s op de fiets, straatartiesten, tatoeagekunstenaars, dansworkshops en een soek vol artisanale schatten. Overal kun je de gezellige en kleurrijke ambiance opsnuiven die al meer dan 30 jaar het DNA van het festival vormt.

We mogen vooral ook niet de Rue Du Bien Manger vergeten, met zijn duizend-en-één smaken uit de hele wereld. Tijdens deze editie kunnen de festivalbezoekers kiezen uit niet minder dan 33 restaurants en food trucks. De nadruk ligt op lokaal, biologisch, vegetarisch en zelfs veganistisch eten. Ook een nieuwigheid: Couleur Café slaat dit jaar de handen in elkaar met Too Good To Go (TGTG) om de strijd aan te binden tegen voedselverspilling. Het betekent dat je tijdens het festival aan de hand van de app van TGTG zult kunnen zien waar en wanneer je tegen een verminderde prijs heerlijke onverkochte maaltijden van de Rue Du Bien Manger kunt ophalen.

Wacht niet langer om je onder te dompelen in de unieke ambiance van Couleur Café. De combipassen zijn al de deur uit, en er blijven enkel nog tickets over voor de vrijdag of de zondag (48 euro per stuk). Ook de camping is al helemaal uitverkocht. Dit jaar zullen meer dan 5.000 festivalgangers hun tentje opslaan rond het Koning Boudewijnstadion. Eén ding is zeker: iedereen kijkt reikhalzend uit naar de good vibes van Couleur Café!