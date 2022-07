Conner Rousseau over zijn datingleven: «Ik krijg elke dag oneerbare voorstellen»

In een openhartig interview met Het Laatste Nieuws heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een inkijk gegeven in zijn datingleven. Hij bevestigt dat daten als toppoliticus niet evident is. Velen knappen af op zijn politiek beroep, terwijl een anderen hem dagelijks «oneerbare voorstellen» opsturen.

Rousseau sprak met Het Laatste Nieuws in het kader van ‘Bekende Viervoeters’, een interviewreeks over honden van bekende Vlamingen. De Vooruit-topman daagde op met zijn labradoodle ‘Blacky’ om over zijn dierenvriend te praten, maar ook over zijn vrijgezellenleven.

Rousseau is tenslotte al enige tijd single. «Ik ben heel toegankelijk. Ik ga heel snel met mensen praten, maar ik ben best gereserveerd. Ik laat niet snel mensen toe in mijn leven. Dat is altijd al zo geweest, maar de politiek heeft dat enkel erger gemaakt», geeft de voorzitter toe.

«Tettenfoto’s»

«Een gezin vormen vanuit de politiek is niet gemakkelijk», gaat Rousseau verder. «Een deel van de mensen sluit me al uit vanwege mijn politieke voorkeur. Een ander deel sluit me uit omdat ik in de politiek zit. Niet iedereen wil samen zijn met iemand die elke dag shit over zich heen krijgt. Je moet daarmee kunnen omgaan.»

En dan is er ook een bijzonder gewillige groep mensen. «Ik krijg vaak oneerbare voorstellen. Mijn Instagram loopt iedere dag vol met tettenfoto’s», sluit hij af.