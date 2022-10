Christian Bale mikt op bizarre Star Wars-rol: «Enige wat ik ooit wou»

Christian Bale verwierf al eeuwige roem met rollen in ‘American Psycho’ en ‘The Dark Knight’, maar de 48-jarige acteur wil nog één rol van zijn bucketlist aftikken: die van een lomp personage in de Star Wars-franchise. Dat zegt hij in een interview met The Hollywood Reporter.

De acteur is al levenslang fan van Star Wars, en zegt dat hij zelfs nog steeds alle actiefiguurtjes van de franchise heeft uit zijn kindertijd. Meespelen in die legendarische reeks is dus een droom die werkelijkheid zou worden. Al mikt hij dus op een wel erg bijzondere rol: «Alles wat ik ooit wou was meespelen in Star Wars, in een Star Wars-outfit, om dan met mijn hoofd tegen een deur of iets dergelijks te stoten», zegt Bale. Daarmee verwijst hij naar een fragment uit ‘A New Hope: Episode IV’ uit 1977 waarin een Stormtrooper met zijn hoofd tegen een deurkozijn loopt.

«Echte Star Wars-nerds hebben die scene al veel te vaak gezien en kennen ze vanbuiten», klinkt het. «Ik wilde altijd al die gast zijn. Dat is het enige», besluit Bale.

Connecties

De acteur liet fijntjes vallen dat hij misschien wel de connecties heeft om die rol binnen te rijven. «Ik ken [producent] Kathy Kennedy erg goed, want ze werkte samen met Steven Spielberg toen ik in ‘Empire of the Sun’ speelde. Nu is ze verantwoordelijk voor het ‘Star Wars’-universum», klinkt het.

Al staat Bale ook open voor een grote rol dan een onhandige Stormtrooper: «Als ik het geluk zou hebben om meer te doen dan dat, dan neem ik dat natuurlijk aan. Hoe heerlijk zou dat zijn.»