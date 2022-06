Charlotte Vandermeersch openhartig over haar favoriete onenightstand: «Zo’n sensuele vrouw»

Actrice Charlotte Vandermeersch beantwoordt in Humo enkele intieme vragen. Zo heeft ze het over het meest lichamelijke genot en haar gedroomde onenightstand.

Vorige maand straalde Charlotte Vandermeersch nog op de rode loper in Cannes, waar ze samen met haar vriend Felix Van Groeningen hun film ‘Le Otto Montagne’ voorstelden aan het grote publiek. Maar de 38-jarige regisseuse is uiteraard ook bekend van haar rollen in onder meer ‘Belgica’, ‘De premier’ en ‘#hetisingewikkeld’.

Massage

In Humo’s rubriek ‘Tussen Hemel & Hel’ kreeg ze enkele persoonlijke vragen, zoals hoe zij het opperste lichamelijke genot bereikt. «Door een goeie massage, het liefst aan de uiteinden: handen, voeten, hoofd. En door seks. Het hoofd staat er niet altijd naar, maar ik heb geleerd dat als je lijf bereid is om zich te ontspannen, het sowieso leuk wordt», vertelt ze.

Onenightstand met vrouw

Maar ook als het om haar favoriete onenightstand gaat, antwoordt ze heel eerlijk. «Ik wist dat deze vraag zou komen, en dus heb ik gisteren een tijdje naar mannen zitten zoeken. Maar toen bedacht ik me ineens: zou het niet spannender zijn om een vrouw te kiezen? Ik wist ook meteen wie: Léa Seydoux (een France actrice die onder meer bondgirl speelde in de film ‘Spectre’; red.). Zo’n sensuele vrouw. Toen Felix in Hollywood zat, wilden veel actrices hem ontmoeten omdat ze ‘The Broken Circle Breakdown’ een goeie film vonden. Eén van die actrices was zij. ‘Ze deed me aan jou denken’, zei Felix me achteraf. ‘Qua lijf en zo’. Ik vond dat zalig: ‘Echt? De max!’. Dus ja: als dat voor jou oké is, zou ik mijn onenightstand willen delen met Felix, en er een vrijheid-blijheid-totaalervaring van maken. Als Léa ervoor openstaat, tenminste. Ik zou haar eens moeten bellen», klinkt het.