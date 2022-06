Canvas-reeks ’Albatros’ verkocht aan Amerikaanse omroep

«Deze verkopen zijn echt heel bijzonder voor ons als makers, omdat ze de internationale uitstraling en de universele thema’s van de reeks bevestigen», zegt regisseur Wannes Destoop. De reeks werd ook verkocht aan video on demand-platformen (VOD), waar kijkers de reeks on demand kunnen bekijken, in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook de openbare omroep van Tsjechië en Wallonië hebben de reeks aangekocht. In Vlaanderen en Nederland is de reeks te zien via Streamz en Netflix.

Bekende namen

De tragikomische fictiereeks volgt tien zwaarlijvige personen die deelnemen aan een afslankkamp in de Ardennen en werd bedacht door Wannes Destoop en acteur Dominique Van Malder. Die laatste speelt zelf ook mee in de reeks, naast andere bekende namen zoals Ruth Beeckmans, Benny Claessens, Joris Hessels en Janne Desmet.

Afgelopen jaar won de reeks de mediaprijs Prix Europa voor beste fictiereeks. PBS is het grootste Amerikaanse niet-commerciële televisienetwerk. Er zijn ruim 350 lokale tv-stations bij aangesloten.