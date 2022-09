Candice uit ‘Blind Getrouwd’ in tranen (van geluk): «Ik heb zonet keigoed nieuws gekregen!»

Twee jaar geleden zocht en vond Candice Martens (33) via ‘Blind Getrouwd’ de liefde. Ze werd gekoppeld aan Marijn Lenaerts (36) en dat was meteen een succes. Ze bleven getrouwd en overwogen al snel om te gaan samenwonen. Dat vormde echter lange tijd een struikelblok, want Marijn woont in Binkom en Candice in Beveren, zo’n 90 kilometer verder. Uiteindelijk besloot Candice om Beveren te verlaten en naar het Vlaams-Brabantse dorp te verhuizen.

Andere toekomstplannen

Eind augustus deelden Candice en Marijn echter mee dat ze uit elkaar gingen. «We waren blij dat we de stap hadden gewaagd om samen te wonen, maar merkten tegelijk dat er uitdagingen waren. We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden», klonk het destijds.

Eigen huis

Hun breuk betekende ook dat Candice niet langer in Binkom zou blijven en wellicht terug naar Beveren zou verhuizen, in het beste geval opnieuw in haar oude huisje, al was dat allicht geen vanzelfsprekendheid. Nu blijkt dat ze geluk heeft... «Ik heb zonet keigoed nieuws gekregen. Ik mag namelijk vanaf 1 oktober terug in mijn eigen huis, dus ik ben super enthousiast. Dat wou ik toch eventjes met jullie meedelen. Woohùùw!», onthult ze overgelukkig op Instagram.