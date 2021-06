Candice uit ‘Blind Getrouwd’ kreeg DIT te horen van waarzegster: «Er zijn al voorspellingen uitgekomen»

Candice, die via ‘Blind Getrouwd’ nog steeds gehuwd is met Marijn, bezocht vlak voor haar deelname een waarzegster. Die voorspelde enkele opvallende zaken...

Candice en Marijn zijn het enige koppel dat de meest recente editie van ‘Blind Getrouwd’ overleefd heeft. Ze zijn nog steeds dolgelukkig samen, al blijft de afstand tussen Beveren en Binkom een beetje in de weg staan.

Tinder verwijderen De 31-jarige lerares uit Beveren werd door haar vriendinnen ingeschreven voor ‘Blind Getrouwd’. Aanvankelijk wilde ze niet meedoen aan het programma, maar na een bezoekje aan een waarzegster draaide ze bij. «Ik ben voor de fun eens met een vriendin naar een waarzegster geweest, kort vóór ‘Blind Getrouwd’. Ze voorspelde dat mijn papa maar tachtig jaar zou worden, maar ik neem dat met een dikke korrel zout. Al zijn er wel al voorspellingen van haar uitgekomen. Ze zei dat ik mijn Tinder maar beter kon verwijderen, want dat ik iemand zou leren kennen en dat die heel snel mijn man zou worden. Op dat moment had ik net ‘Blind Getrouwd’ afgewimpeld. Mijn vriendinnen hadden mij ingeschreven, maar ik had zo mijn bedenkingen. Toen de makers me kort na m’n bezoek aan die waarzegster weer belden, heb ik toch maar toegehapt», vertelt ze in Dag Allemaal.

Goed gevoel Haar vader Luc (71) is blij dat ze een man heeft gevonden, al tempert hij zijn enthousiasme nog even. «Ik heb die nog niet zo heel veel gezien, een keer of vijf denk ik. Hij valt best mee. Eerlijk? Ik wil niet te enthousiast doen, nee. Je moet toch altijd een beetje gereserveerd blijven, hé. Maar ik heb wel een goed gevoel bij Marijn, laat dat duidelijk zijn», klinkt het.