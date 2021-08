Candice uit ‘Blind Getrouwd’: «Ik hoef geen vent die zegt dat mijn kleedje te kort is of mijn decolleté te diep»

Het gaat nog steeds goed tussen Candice en Marijn, al blijven ze werken aan hun relatie. In een interview praten ze over hun leukste eigenschappen, relatietherapie en jaloezie.

Dat Candice (32) en Marijn (36) een koppel zouden blijven na ‘Blind Getrouwd’, was vrijwel meteen duidelijk. Toch wonen ze nog niet samen, voornamelijk door de grote afstand tussen hun woonplaatsen Binkom en Beveren.

Elkaar aanvullen

Dat hoeft echter geen probleem te zijn. In Story onthullen ze wat ze zo aantrekkelijk vinden aan elkaar. «Ik vind het mooi hoe positief Marijn in het leven staat en dat hij weet wat hij wilt. Hij spreekt graag met vrienden af en is een echte dierenvriend, wat heel mooi samengaat met mijn karakter», legt Candice uit. «Candice’ mooiste eigenschap is dat ze altijd enthousiast en goedlachs is. Dankzij haar opgewekte karakter start mijn dag altijd goed. Ik ben zelf een rustig type, op dat vlak vullen we elkaar mooi aan. Alleen als ze nood heeft aan rust, kan er weleens een wolkje voor de zon schuiven, maar gelukkig geen donderwolk», knipoogt Marijn.

Gezonde jaloezie

Jaloezie is tot op heden nooit een punt geweest bij Candice en Marijn, zo vertellen ze. «We vertrouwen elkaar. In de periode van ‘Blind Getrouwd’ kreeg Candice meer aanzoeken op sociale media dan ik, maar dat kon ik plaatsen», verduidelijkt Marijn. «Ik post genoeg kiekjes van ons samen om te tonen dat we gelukkig zijn. Ik krijg nog maar weinig berichten van andere mannen. Gezonde jaloezie mag er zijn, maar ik hoef geen vent die zegt dat mijn kleedje te kort is of mijn decolleté te diep. Ik wil gewoon mezelf zijn. Dat hebben de makers van ‘Blind Getrouwd’ gelukkig goed begrepen», lacht Candice.

Relatietherapie

Het nadeel van meedoen aan een datingprogramma is dat heel veel mensen weten dat ze een koppel zijn. Maar druk om daardoor samen te blijven, hebben ze niet. «Nee, dat heb ik nog nooit gevoeld», zegt Marijn. «Het zou ook geen schande zijn als het niet lukt, hé», vult Candice aan. «Het is al even geleden, maar we hebben nog gesprekken gehad met relatietherapeute Sarah. Niet dat er issues waren, maar soms is het nuttig om stil te staan bij wat er in de ander z’n hoofd omgaat. Ik kan echt iedereen zo’n therapeut aanraden», besluit ze.