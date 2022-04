Camille Dhont verontwaardigd over recensie van haar optreden in ‘Liefde voor Muziek’: «Niet leuk!»

Camille Dhont betreurt op sociale media een recensie over haar prestatie in ‘Liefde voor Muziek’. Ze wordt daarin immers voor een stuk afgekraakt op haar looks, wat voor haar kwetsend overkomt.

Gisterenavond bracht het 20-jarige zangtalent een West-Vlaamse cover van ‘Blauwe Dag’ van Suzan & Freek. Origineel en aanstekelijk, want zelfs Suzan & Freek begonnen gezellig mee te dansen.

Witte melkflessen

De mensen van Concertnews.be waren in hun review van het optreden echter niet zo enthousiast en focusten vooral op haar uiterlijk. «Camille zien we overigens ook ongeschminkt in het programma waaruit we kunnen afleiden dat deze West-Vlaamse qua natuurlijke looks eigenlijk niet zo bijzonder is. Net als haar witte melkflessen van benen trouwens die door de rode hakjes die ze eronder draagt witter dan wit blijken. Wellicht daar ook schuilt het succes van deze prille twintiger. Doorsnee schoolmeisjes herkennen zich in haar omdat ze iets gewoons heeft naast het podium wat fel contrasteert met haar over the top looks op het podium. Op dat vlak heeft ze heus niet het warm water uitgevonden. Natalia doet al jaren immers hetzelfde», klinkt het in de eerste paragraaf van de recensie, die je HIER volledig kan lezen.

Nodeloos kwetsen

Camille, die met ‘Diamant’ overigens het themalied van de STIP-actie tegen pesten naar buiten bracht, uitte op sociale media haar ongenoegen over die passage. «In één van de gelukkigste momenten van mijn leven zijn er toch mensen die blijkbaar graag andere mensen nodeloos kwetsen. Dankjewel, Concertnews.be. #bodyshaming #nietleuk», schrijft ze op Instagram en Twitter.

Uit context gerukt

Concertnews.be reageerde niet veel later op haar tweet. «We hebben net een mail gestuurd naar haar management, hebben het o.a. erin over een inbreuk op ons auteursrecht en vinden het problematisch dat ze een stuk tekst uit haar context rukt, een artikel dat net om body positivity draait waardoor wij dit als lasterlijk en eerroof ervaren», klinkt het.

Steun

Haar volgers nemen het massaal voor Camille op. «Zo schandalig fout en vooral omdat je zonder schmink er ook fantastisch uitziet. Dit is geschreven door een jaloerse zot waarvan de mening niet van tel is, laat dat duidelijk zijn. You rock girl!», «Bewijst dat het hen niet om concertnieuws te doen is. Laag bij de grond. Wel goede antireclame voor henzelf. Niks van aantrekken, Camille», en «Onbegrijpelijk dat zoiets in 2022 geschreven wordt. Waanzinnig veel talent, overstijgt Vlaanderen binnenkort sowieso. Mijn dochtertje van 9 is superfan», lezen we onder meer in de reacties.