Camille Dhont heeft nieuwe vriend en deelt foto van hun tweetjes: «Ik wist het!»

Eind vorig jaar deelde Camille Dhont mee dat ze na twee jaar een punt had gezet achter haar relatie met Tim. Na (onjuiste) geruchten over een stiekeme relatie met Regi, blijkt de 21-jarige ‘Vuurwerk’-zangeres nu een koppel te vormen met Dino Verhelst, een 23-jarige jongeman die al negen maanden lang meereist als tourmanager van de populaire ‘#LikeMe’-actrice.

Romantiek in Parijs

In een interview met Het Laatste Nieuws laat ze weten hoe cupido te werk ging. «Ik leerde Dino vorig jaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en afgelopen voorjaar vroeg ik hem of hij misschien zin had om mij te begeleiden bij mijn optredens. We leerden elkaar beter kennen en op een gegeven moment was het voor ons allebei duidelijk dat er ‘meer dan sympathie’ was. Dino en ik zijn nu een koppel en we hebben het heel leuk samen. Na de Lotto Arena trokken we samen naar Parijs om even weg van alle drukte tijd met elkaar door te brengen. Geen betere plaats dan Parijs om de romantiek te vieren en het was zalig om dat met Dino te mogen doen. Ik ben gelukkig in de liefde en iedereen mag het weten!», glundert ze.

Gelukwensen

De getalenteerde blondine deelde op Instagram enkele kiekjes van hun Franse onderonsje. Haar volgers reageren erg enthousiast op het nieuws. «Ik wist het! Schattigaards», «Hoe leuk is dit?! Je verdient het», «Jullie stralen! Veel geluk samen!», «Zo blij voor jullie!», «Oh, wat gun ik dit jou zo hard», en «Geniet ervan!», lezen we onder meer in de reacties.