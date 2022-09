Cameron Vandenbroucke toont bolle buikje: «Wat ben je mooi zwanger!»

Cameron Vandenbroucke, de dochter van wielerlegende Frank Vandenbroucke, heeft een kiekje gedeeld waarop haar zwangerschapsbuikje al een beetje te zien is. «Je straalt», klinkt het in de reacties.

Vorige week kondigden Cameron Vandenbroucke en haar partner Tim Merlier (29) aan dat ze in februari voor het eerst mama en papa worden. De 23-jarige wielrenster is inmiddels dus zo’n vier maanden in verwachting en dat begin je stilaan te zien. Ze deelde een foto van haar buikje op Instagram. «Baby bump is growing», schrijft ze erbij.

Genieten

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Geniet van je zwangerschap, je straalt», «Wat ben je mooi zwanger!», «Geniet, want voor je ‘t weet is het voorbij», en «Succes met de zwangerschap», wordt er onder meer gereageerd.