Burgerlijke rechtbank spreekt Kevin Spacey vrij van aanranding

De volksjury van een burgerlijke rechtbank in New York heeft donderdag de acteur Kevin Spacey vrijgesproken van beschuldigingen van seksueel geweld. De acteur Anthony Rapp had Spacey ervan beschuldigd hem te hebben aangerand 36 jaar geleden.

De inmiddels 50-jarige Rapp kon niet bewijzen dat hij destijds, in 1986, ongewenst seksueel was benaderd, oordeelde de jury na ruim een uur beraad, melden Amerikaanse media. Rapp had 40 miljoen dollar schadevergoeding geëist.

Rapp uitte zijn beschuldigingen voor het eerst in 2017, in volle #MeToo-golf. Hij sprak over de «meest traumatische gebeurtenis» uit zijn leven. Rapp, die onder meer in de serie ’Star Trek: Discovery’ speelt, diende in september 2020 een klacht in tegen Spacey wegens seksuele avances en aanranding op een feestje in Manhattan in 1986. Rapp was op dat moment veertien jaar, Spacey dubbel zo oud.

De tweevoudige Oscarwinnaar Spacey heeft steeds ontkend. Hij zegt dat hij nooit alleen met Rapp is geweest.

Nog vijf zaken

De spraakmakende rechtszaak tegen Spacey, onder meer bekend van de tv-serie ’House of Cards’, begon twee weken geleden. Volgend jaar moet de acteur voor de rechtbank in Londen verschijnen voor seksueel misbruik in vijf andere zaken.

Spacey was een van de eerste gezichten die in 2017 genoemd werd in de #MeToo-schandalen, na de eerste beschuldiging door Rapp. De acteur bood via Twitter zijn excuses aan voor zijn «dronken en zeer ongepast gedrag». Netflix besloot daarop niet langer samen te werken met Spacey, die in de populaire Netflix-serie ’House of Cards’ de rol van president Frank Underwood speelde.