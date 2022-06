Britse koningin Elizabeth stap dichter bij breken van straf wereldrecord

De Britse koningin Elizabeth is weer een stapje dichter bij het ’wereldrecord’ van langstzittende monarch ooit. Zondag is ze precies 70 jaar en 126 dagen vorstin en daarmee komt ze op gelijke hoogte met de in 2016 overleden koning Bhumibol van Thailand.

Elizabeth heeft nu nog maar één naam voor zich. ’Zonnekoning’ Lodewijk XIV van Frankrijk regeerde van 1643 tot 1715 en zat daarmee 72 jaar en 110 dagen op de troon. De Britse koningin kan dat record op 25 mei 2024, over 713 dagen, evenaren.

Broze gezondheid

De 96-jarige Elizabeth vierde vorig weekend uitgebreid haar platina jubileum met vier dagen van parades, straatfeesten en andere evenementen door heel Groot-Brittannië en het Gemenebest.

Na afloop bedankte ze iedereen voor alle «mooie berichten en voor jullie aandeel in deze leuke feesten», zo schreef de Queen in een bericht. Volgens haar bestond er voor haar zeldzame mijlpaal geen «handleiding». «Maar ik voel me nederig en ben diep geraakt dat zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.»

Vanwege haar broze gezondheid was Elizabeth niet bij alle festiviteiten die voor de familie werden georganiseerd aanwezig. De koningin is niet meer zo mobiel en moest rusten nadat ze onder meer op de eerste dag haar opwachting maakte tijdens Trooping The Colour.