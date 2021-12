Emily Atack is vooral bekend door haar rol als Charlotte Hinchcliffe in de serie ‘The Inbetweeners’. De 31-jarige actrice is tevens het gezicht van het Britse modemerk New Look.

Achterwerk zichtbaar

Vanmorgen paste ze een jeans aan om te dragen tijdens een shoot voor het kledingmerk. De broek scheurde echter waardoor haar achterwerk gedeeltelijk zichtbaar was. Ze deelde een foto van het moment op Instagram. «Oké, leuk. Proost!», knipoogde ze erbij.