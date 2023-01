Brein achter ‘Rick and Morty’ ontslagen na aanklacht huiselijk geweld

De 42-jarige Justin Roiland wordt beschuldigd van slagen en verwondingen en vrijheidsberoving van zijn toenmalige vriendin. De feiten dateren van januari 2020, maar raakten pas begin januari bekend. Roiland zelf pleit onschuldig.

Het televisienetwerk achter ‘Rick and Morty’ wacht het vonnis niet af en zet Roiland nu al aan de deur. Dat maakten ze bekend via sociale media: «Adult Swim heeft zijn banden verbroken met Justin Roiland», viel er te lezen. «Rick and Morty gaan verder. Het getalenteerde en toegewijde team werkt hard verder aan het zevende seizoen.» Een definitieve datum voor de rechtszaak is er nog niet.

Hoe gaat de show verder?

De 42-jarige Justin Roiland is samen met Dan Harmon het brein achter ‘Rick and Morty’ een scifi-sitcom over een gestoorde wetenschapper en zijn minder begaafde kleinzoon. Roiland spreekt de stem in van zowel Rick als Morty. De serie is al jarenlang een gigantisch succes. Adult Swim, de distributeur van de show, bestelde in 2018 70 extra afleveringen. Zo moest ‘Rick and Morty’ nog zeker doorgaan tot seizoen 10.

Op dit moment zijn er al zes seizoenen, die bij ons allemaal te bekijken zijn via Netflix. Een zevende seizoen stond in de steigers, maar de vraag is hoe dat seizoen eruit zal zien zonder Roiland die de twee hoofdpersonages inspreekt.

Volgens The Hollywood Reporter is Adult Swim nu op zoek naar een nieuwe stemacteur. Roiland zijn naam zal nog onder de serie staan als medebedenker, maar Dan Harmon gaat solo verder.