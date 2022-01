Blogster moet 4 miljoen dollar betalen aan Cardi B in zaak rond laster

De Amerikaanse rapster Cardi B krijgt 4 miljoen dollar in een proces tegen een blogster die verklaard had dat de zangeres een prostituee is en herpes heeft.

De 29-jarige rapster, die in het echt Belcalis Almanzar heet, had klacht ingediend tegen YouTubester Tasha K (Latasha Kebe), die zich specialiseert in nieuws over celebrity’s. De blogster zou «kwaadaardige geruchten» en «vernederende» informatie hebben verspreid in een twintigtal video’s, zo staat in het proces-verbaal van de klacht.

Maandag kende de rechtbank Cardi B al 1,25 miljoen dollar schadevergoeding toe. Daarbovenop kwam dinsdag nog 1 miljoen «punitive damages», een bestraffende schadevergoeding die preventief moet werken, en een vergoeding van 500.000 euro die het bedrijf van de blogster Kebe Studios LLC moet betalen. Kebe moet ook de gerechtskosten van meer dan 1,3 miljoen dollar terugbetalen. Dat brengt het totaalbedrag op bijna 4,1 miljoen dollar, bevestigt de adovcaat van Cardi B.

Herpes, extasy en cocaïne

Volgens de Amerikaanse media postte de blogster op 14 maanden tijd minstens 23 video’s over Cardi B, waarin ze onder meer verklaarde dat het ongeboren kind van de rapster een intellectuele handicap zou hebben en dat Cardi zich prostitueerde om geld te verdienen, herpes opliep en extasy en cocaïne nam. De advocaat van Tasha K zei aan Variety niet akkoord te gaan met het vonnis en in beroep te gaan.

Cardi B., afkomstig uit de Bronx in New York, is bekend voor nummers ‘Bodak Yellow’, ‘I Like It’ en ‘Money’, en maakte in 2020 samen met Megan Thee Stallion furore met het nummer ‘WAP’. De twee kregen vanuit conservatieve kringen ook veel kritiek vanwege het «controversiële thema» van het nummer.