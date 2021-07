‘Blind Gekocht’-koppel verkoopt woning alweer, want er was iets dat hen stoorde

Mila Dhaenens en Mathias Van Landegem, het koppel dat vorig jaar hun droomwoning vond via het Play4-programma ‘Blind Gekocht’, hebben het pand in Lotenhulle nu toch verkocht. Ze wilden per se in Aalter wonen, en dat gaf uiteindelijk toch de doorslag.

Hun nieuwe woning moest écht in Aalter staan, want daar woonden ook al hun vrienden en was alles dichtbij. Maar dat bleek een onhaalbare kaart voor makelaar Béa, dus moest ‘Blind Gekocht’-koppel Mila Dhaenens en Mathias Van Landegem zich uiteindelijk toch tevreden stellen met een pand in deelgemeente Lotenhulle. Bij het zien van hun nieuwe woning was die dobber al meteen verteerd. «Dit is er boenk op. Momenteel is Lootenhulle voor ons oké», klonk het destijds.

Maar meer dan een jaar later is de situatie kennelijk veranderd. «Het was toch te rustig in Lotenhulle, dus wilden we liever terugkeren naar Aalter», klinkt het bij Mila en Mathias. «Maar spijt van onze deelname hebben we allerminst.» Het koppel verkocht hun ‘Blind Gekocht’-huis, dat ze destijds met 300.000 budget konden aankopen en renoveren, voor 319.000 euro.