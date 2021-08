Bijna volledig naakte Kendall Jenner uitgelachen door fans in opmerkelijke fotoshoot: «Awkward» (foto)

Kendall Jenner is bijna volledig naakt gegaan voor een reclamecampagne van het Franse Jacquemus. Dat een kledingmerk adverteert door net zo min mogelijk kleren te tonen is op z’n zachtst gezegd bijzonder, maar het beeld doet ook om andere redenen wenkbrauwen fronsen.

Het Franse label Jacquemus plaatste het beeld met Kendall Jenner, van de hand van fotograaf Drew Vickers, op haar instagrampagina als voorsmaakje van de nieuwe ‘La Montagne’-collectie. Op de foto zien we het 25-jarige model aan een soort klimkoord bengelen, gehuld in niets meer dan een strategisch geplaatste handtas, hoge kousen en een paar hakken.

Een opmerkelijk beeld, wat meteen duchtig gedeeld werd op sociale media. Maar niet per se omdat mensen het zo mooi vinden, ze vinden het eerder hilarisch. Net zoals de ‘Wrecking Ball’-beelden van Miley Cyrus, geeft ook dit plaatje aanleiding tot enkele photoshop-pareltjes.

Kritiek

Naast het photoshop-plezier, is de foto ook het mikpunt van kritiek. Zo klagen veel commentaren over Kendalls totale gebrek aan charisma. Anderen vinden dan weer dat het beeld overmatig is gephotoshopt - en niet op de lollige manier -, en een toonbeeld van seksisme. «Raar» en «awkward», lezen we ten slotte in de commentaren.