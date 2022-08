‘Big Brother’ keert terug en zoekt nieuwe bewoners voor zijn huis

Het avontuur van ‘Big Brother’ is nog lang niet afgelopen. Ook in 2023 zoekt hij mensen die honderd dagen in zijn huis willen verblijven, onder zijn alziende oog. Ook jij kan je inschrijven.

Play4 is zo aan zijn derde seizoen toe van ‘Big Brother’, sinds de zender het nillies-programma opnieuw tot leven wekte in 2021. In 2022 mocht Salar nog naar huis gaan met 70.000 euro, na 86 binnen dezelfde muren. In 2021 kon kandidate Jill met een gelijkaardig bedrag huiswaarts keren.

Doorzetten

Ook dit jaar opent ‘Big Brother’ weer de deuren van zijn luxueuze mansion, en zoekt hij nieuwe kandidaten. Zij moeten honderd dagen in zijn huis verblijven, en uitdagingen aangaan om de geldpot te spijzen. Verder zijn ze niet verbonden met de buitenwereld, noch met hun familie, noch met de dagelijkse actualiteit. Ze moeten zien om zo lang mogelijk in het huis te verblijven, zonder zichzelf te verliezen.

Zelf zin om de uitdaging aan te gaan en duizenden euro’s te winnen? Inschrijven kan je hier.