Ben Stiller bezoekt vluchtelingen in Oekraïne op Wereldvluchtelingendag als VN-ambassadeur

De Amerikaanse acteur Ben Stiller heeft vandaag namens de Verenigde Naties een bezoek gebracht aan Oekraïne om met vluchtelingen te praten over de impact van de oorlog. «Veiligheid zoeken is een recht en het moet worden gehandhaafd voor elke persoon», zegt Stiller in een video op Instagram.

De 56-jarige acteur, bekend van films als ‘Meet the Parents’, ‘Night at the Museum’ en ‘The Secret Life of Walter Mitty’, is goodwillambassadeur van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Dergelijke ambassadeurs gebruiken hun eigen bekendheid om de doelstellingen van een organisatie uit te dragen. In het verleden ontmoette hij al vluchtelingen en asielzoekers uit Syrië, Midden-Amerika en Irak.

Acht miljoen ontheemden

Stiller kwam zaterdag aan in Polen. Maandag heeft hij Oekraïne bezocht in het kader van Wereldvluchtelingendag. «Ik ontmoet mensen die getroffen worden door de oorlog en hoor hoe het hun levens heeft veranderd. Oorlog en geweld verwoesten mensen overal ter wereld. Niemand kiest ervoor zijn thuis te ontvluchten», zegt Stiller in de Instagramvideo. Hij is onder de indruk van vluchtelingenorganisaties en hun inzet voor Oekraïense vluchtelingen.

Het UNHCR schat dat acht miljoen mensen binnen Oekraïne ontheemd zijn. Daarnaast registreerde het VN-agentschap al meer dan vijf miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa. De meesten daarvan zijn vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen de achttien en 60 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger en daarom in Oekraïne moeten blijven.